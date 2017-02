Une acrobate saute d’une hauteur 16 mètres dans la piscine de Harmony of the Seas

Selon Daily Mail, la piscine à bord du bateau Harmony of the Seas est la plus profonde au monde (sa profondeur n'est pas précisée). Aqua Theater y présente constamment des spectacles récréatifs, en particulier avec la participation de plongeurs de haut vol. Les acteurs et les sportifs répètent généralement à bord du navire le programme pour les voyageurs en y séjournant de six à neuf mois. Harmony of The Seas peut accueillir à son bord jusqu'à 5 500 passagers.

Cesilie Carlton a mérité en 2015 une médaille d'argent au plongeon haut vol alors qu'elle représentait son pays au Championnat du monde de natation à Kazan.

