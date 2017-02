Un couple de Suédois sauve un élan pris dans la glace

Lors d'une promenade, Viktor Johannessen et Sigrid Sjösteen ont aperçu au bord d'une rivière un élan coincé dans un trou de glace. Ayant appelé au secours leurs voisins et mis des patins, ils creusent avec une hache une petite « voie » vers la rive et poussent l'élan épuisé à regagner la terre.

Suivez Sputnik sur Instagram pour ne jamais manquer les meilleurs photos et vidéos sélectionnées par la rédaction. Il suffit de cliquer sur le lien, puis sur « S'abonner ».