Quatre saisons en Norvège en sept minutes

Les paysages norvégiens sont les plus beaux du monde: les hautes montagnes, les forêts, les aurores boréales et le Soleil de minuit. Il a fallu une année de préparation, encore une année de tournage et quatre mois de postproduction pour montrer la Norvège dans toute sa splendeur. 20 000 km traversés, 200 000 photos sur 20 téraoctets pour une vidéo accélérée de sept minutes. Morten Rustad a fait un voyage incroyable et sa vidéo présente toute la diversité et la beauté de la nature de ce pays nordique.

Suivez Sputnik sur Instagram pour ne jamais manquer les meilleurs photos et vidéos sélectionnées par la rédaction. Il suffit de cliquer sur le lien, puis sur « S'abonner ».