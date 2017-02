La cour-arrière de rêve de tout snowboardeur

Danny Davis n'est pas seulement un célèbre snowboardeur, mais il est aussi concepteur de terrains de snowboard. Cette fois-ci, il a décidé de profiter du mois de janvier très enneigé en Californie pour transformer sa maison et sa cour en parc de planche à neige acrobatique. Dans ce clip, filmé par Scott Barber, le snowboardeur glisse du toit et fait une variété de virages fascinants.



