Un bus et une voiture s’enlisent dans un immense nid de poule en Inde

Une très grande cavité s'est formée au milieu de l'artère urbaine Anna Salai dans la ville de Chennai, en Inde. Un véritable cratère a piégé un bus public et une voiture. Heureusement, les 35 passagers et les conducteurs du bus et de la voiture s'en sont sortis avec des blessures légères, certains d'entre eux ont été hospitalisés. Selon les témoins de l'accident, le bus s'est enfoncé lentement dans la chaussée, ce qui a permis aux gens de s'échapper. Les lieux de l'accident ont été bouclés. Les causes supposées de la formation de ces immenses nids de poule dans la chaussée sont la présence d'une terre meuble dans cette région, conjuguée avec la construction du métro urbain et de nouvelles canalisations.

