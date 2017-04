La plus vieille femelle gorille du monde célèbre ses 60 ans. Elle réside au zoo de Berlin et est la doyenne d'une grande famille avec de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Malgré son âge avancé, elle reste active et joviale.

