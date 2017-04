Elle tombe à ski et fait sept «saltos»

On entend crier « Vas-y! Tu vas le faire! Oui! » Après ça, la sportive de 16 ans chute et a fait sept tours sur elle-même.

« C'est une qualification pour les épreuves de gymnastique aux Jeux olympiques! », a plaisanté la skieuse.

Il est à noter que la jeune fille n'a pas subi de blessures graves. « Je n'ai rien de cassé. Je me porte bien. C'était amusant », a-t-elle confié.

