Savez-vous lancer une bouteille d’eau comme Emmanuel Macron?

Dans cette vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron répond à un défi des internautes nommé le « Bottle Flip Challenge ». Le but consiste à lancer une bouteille d'eau et à la faire retomber sur son fond. Le candidat à la présidentielle semble être un maître en la matière (après un bon nombre de tentatives).



