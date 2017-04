Le 20 avril, dans les rues enneigées de Kirov, on pouvait croiser le Père Noël accompagné de la Fille de neige Snégourotchka. Le Père Noël d'avril donnait aux passants étonnés des petits cadeaux et célébrait les chutes de neige.



Suivez Sputnik sur Instagram pour ne jamais manquer les meilleurs photos et vidéos sélectionnées par la rédaction. Il suffit de cliquer sur le lien, puis sur « S'abonner ».