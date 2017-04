Reconstitution de la bataille de Berlin près de Moscou

La reconstitution historique de l'offensive sur Berlin a eu lieu dans la région de Moscou, dans le parc historique Patriot. Les membres de plus de 125 clubs militaro-historiques ont reconstitué le cours des évènements de ces jours de combat. Les spectateurs ont pu voir des véhicules blindés et autres automobiles de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, dont deux chars T34-85, deux chars IS-2, deux canons automoteurs et quatre lance-roquettes multiples BM-13 Katioucha. Figurants, cascadeurs et artificiers ont réussi à reproduire les évènements de cette bataille décisive avec beaucoup de justesse, donnant au tout une grande dimension dramatique.

