A quatre contre un, armé d’un tabouret contre des machettes, il repousse ses agresseurs

Peter Lee a utilisé un tabouret de bar pour se défendre contre quatre hommes qui avaient fait irruption avec un pistolet factice et des machettes dans son bar, Le Jardin, à West Kirby, à l'ouest de la Grande-Bretagne, tôt jeudi matin.

M. Lee a été projeté au sol par le premier assaillant qui a fait violemment irruption dans son café en le menaçant d'un faux pistolet. Un second l'a frappé d'un coup de machette au genou, ce qui l'a fait réagir.

Il s'est alors a relevé et a saisi un tabouret pour se défendre et finir par repousser ses agresseurs. Ceux-ci ont néanmoins réussi à voler 400 £ avant de s'enfuir. Ils sont maintenant recherchés par la police.