Pendant les dernières six heures, l'équivalent des deux tiers des précipitations mensuelles sont tombées sur Moscou. Plus de 130 vols au départ et à destination des aéroports de Sheremetyevo et de Domodedovo ont été suspendus. Oui, l'été à Moscou cette année n'est pas de tout repos!

Un souvenir de la tempête du 29 mai. Des latrines ambulantes…

​