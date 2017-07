Un footballeur espagnol a marqué un but formidable pour l’équipe adversaire - un but contre son camp tiré du milieu du terrain.

Au cours d'un match amical contre le club allemand Schalke, José Ángel, défenseur du club espagnol d'Eibar, a marqué un but étonnant contre son camp. Ce tir, qui n'aurait dû être qu'une passe au gardien de but de son équipe, a été d'autant plus spectaculaire qu'il est resté le seul but de match donnant ainsi la victoire à Schalke.