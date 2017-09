Cet Irlandais regrette d’avoir nourri un éléphant à la main...

Le conducteur du tuk-tuk, scooter à trois roues populaire en Asie du Sud et du Sud-Est, a conseillé au touriste de sortir et de détourner l'attention de l'animal avec de la nourriture.

L'Irlandais a mal compris ce qu'il fallait faire. Au lieu de lui jeter de la nourriture, il s'est approché du pachyderme et a commencé à le nourrir à la main. Quand l'éléphant a fini de tout manger, il a repoussé le touriste avec sa trompe et a renversé le véhicule puis a fouillé des sacs afin de trouver plus de nourriture.