On a trouvé un attaquant idéal!

Les chiens et les ballons font un duo inséparable, ça c'est sûr!

En Bolivie, un berger a pris une part active au match de foot entre les équipes «Blooming» et «Nacional Potosi». Le chien s'est introduit sur le terrain et a «récupéré» le ballon des joueurs. C'est l'attaquant Alejandro Quintana qui a réussi à l'arrêter. Dommage, cet animal aurait pu marquer l'un des buts les plus insolites…