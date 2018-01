Pour les Japonais, le kagami mochi, ce qui se traduit en français par «gâteau miroir» et fait à base de riz, est une partie indispensable, et même traditionnelle, des vacances du Nouvel An. Alors que toutes ces tartes au riz japonaises sont déjà consommées, il en existe quand-même une qui n'arrêtera pas de rendre heureux ses propriétaires toute l’année, et ce n'est qu'un gâteau de Noël fait d’un chat endormi!