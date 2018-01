Ces snowboardeurs novices ont essayé de remonter la pente, mais quelque chose a mal tourné

Faire du snowboard est une activité assez difficile, surtout quand tu n’es pas dans le coup et tout à fait novice. Mais, malgré tous ces obstacles, ces sportifs amateurs ne se découragent pas en essayant de gravir la montagne en tire-fesse et en faisant rire tout le monde autour d’eux!

Abandonneriez-vous en étant dans la même situation? Eux, ce n’est clairement pas leur intention.

Novices en snowboard, ils font leurs premiers pas au sommet d’une pente. Et bien que ces pas ne soient pas très glissants et que ce ne soient pas réellement des pas mais plutôt une glissade, on ne peut qu’être jaloux de leur force de volonté.

Sur Internet, presque tous les utilisateurs ont exprimé leur soutien aux sportifs, en remarquant que le tire-fesse, ce n’est pas si simple même pour les pros.