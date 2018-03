L'explorateur Eddie Gault du Département australien de l'Antarctique (AAD) a eu la chance de filmer une vidéo rare qui montre deux manchots poser devant l'objectif. D'abord, il est possible de voir quelques manchots en arrière-plan puis deux s'approchent, ces oiseaux semblent gigantesques et on peut les admirer comme si on avait un appel vidéo avec eux.