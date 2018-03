La pêche, c’est d’habitude tranquille et mesuré. Bon, pas toujours, et surtout pas en Russie, où des pêcheurs se sont retrouvés à couler en pleine activité.

En Russie, on fait tout jusqu’au bout, et parfois encore davantage: ces pêcheurs tellement passionnés par leur activité sont jusqu’au tout dernier moment restés sur la glace alors qu’elle était en train de se rompre et, comme dans le jeu Mario, se sont efforcés de fuir le danger tout à coup apparu.