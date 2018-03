Comment faire rire vos poissons rouges au détriment de votre chat

Ce chat a fait quelques figures de patinage sur la glace tout en essayant d’attraper un poisson rouge, mais en vain. On dirait bien que cet animal de compagnie n’aura pas de repas.

Un chat se promène sur la glace d'un étang en guettant les poissons. Les proies par ailleurs se sentent hors de danger. Le félin de compagnie est passe ensuite à l'attaque. Il fait de son mieux, court le plus vite possible, mais il y a quelque chose qui cloche. Il s'avère que la victime était protégée par une épaisse couche de glace. Nous montrant à la fois une tragédie et une comédie, cette vidéo virale, publiée sur la chaîne YouTube RM Videos, a fait le buzz sur internet.