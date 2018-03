Bientôt un nouveau partenaire de danse grâce à la robotisation?

Des chercheurs d'une université suisse ont développé un robot capable d’écouter de la musique et de faire des mouvements selon le rythme. À le voir danser, on dirait que sa manière de bouger ressemble comme deux gouttes d’eau à celle d’une personne sous l’effet de l’alcool.

The Verge a annoncé que des chercheurs de l'université suisse ETH Zurich ont mis au point un projet de robot danseur capable d'avoir le rythme dans la peau.

Le robot ANYmal est équipé de capteurs et de micros, grâce auxquels il peut réagir au son. Le processeur de l'appareil analyse l'information et la transmet aux parties du corps, qui bougent au rythme de la musique. La vidéo montre que le robot sait distinguer différents styles musicaux.

Selon The Verge, malgré le fait que l'appareil est construit à la pointe de la technologie, il ne peut pas encore rivaliser avec un humain.