La mort les attendait au bord du quai: accident terrible dans le métro de Londres

Deux jeunes hommes se sont livrés à une bagarre dans le métro de Londres. Ils étaient tellement près du bord du quai que, quatre secondes après qu'ils ont commencé à se battre, ils sont tombés tous les deux sur les rails. Le pire a été qu'un train approchait à grande vitesse à ce moment précis.

Les passagers témoins de cette rixe sont vite venus au secours de ces deux inconscients. Ils les ont remontés de la voie juste une seconde avant que le train n'arrive à leur hauteur. La veste de l'un des bagarreurs a tout de même été happée par la rame.

Sur la vidéo, on ne distingue pas si ces deux hommes étaient ivres ou juste très en colère. On ne peut qu'espérer que cet accident terrible sera une bonne leçon et leur apprendra où et quand il faut jouer des poings.