Il y a un an, Lee O’Donnell a tout risqué et réalisé, pour la première fois dans l’histoire, un front flip en monster truck, mais la vidéo intégrale en haute définition n’a été publiée que maintenant.

Lors de la course pour le Monster Jam qui a eu lieu en mars 2017, Lee O’Donnell surnommé Mad Scientist (Scientifique fou) est devenu le premier pilote qui a réussi un front flip en monster truck. Sur la vidéo qui vient d’être publiée, on voit les dernières secondes de la course d’O’Donnell.