Que ne ferait-on pas pour un gros câlin?!

Il est impossible de ne pas s'attendrir en regardant ce bébé éléphant plein de joie et de bonheur.

Un gros bébé reste toujours un gros bébé. Cet axiome vaut même pour les éléphants. Cet éléphanteau était d'humeur très gaillarde et il a vite trouvé quelqu’un avec qui partager son envie de jouer. Même si ce quelqu’un était un être humain. Plein de joie et d'allégresse, cet enfant joueur lui a fait des câlins et a pris sa tête dans sa gueule. Ce n’était pas un moyen ordinaire mais très évident de montrer sa bienveillance à l'égard de cet homme.