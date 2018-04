L’amour de ces cigognes dure depuis 16 ans!

La cigogne Malenan ne peut pas voler à cause d’une aile blessée. Mais elle est heureuse, car son amoureux revient à elle tous les ans. Klepetane et Malena sont en couple depuis 16 ans.

La cigogne parcourt 14.000 kilomètres pour aller en Afrique du Sud et revenir ensuite pour retrouver son nid. Klepetane et Malena ont eu plus de 60 petits. Et c'est Stjepan Vokic qui les aide.

Il y a 26 ans des chasseurs ont blessé Malena. Stjepan l'a trouvée aile blessée. Il a recueilli l'oiseau blessé et lui a fait un abri dans son garage. Tous les jours, Stjepan apporte à la famille des cigognes 10 kilogrammes de poisson frais. Et tous les printemps Malena voit revenir son Klepetane.