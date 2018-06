Mondial 2018, même les ours sont de la partie!

La Coupe du Monde vient de commencer et les sujets qui interpellent ne se font pas attendre. Après le match d’ouverture hier, un ours dans une camionnette a fait sa promenade dans le centre de Moscou.

Hier, la fête du foot, du jeu, des couleurs et de la bonne humeur a commencé en Russie. Il y avait des choses à voir à Moscou où le premier match du Mondial 2018 s’est déroulé. Dans une des rues principales de la capitale russe, plusieurs supporters ont été surpris de voir un véritable ours dans une camionnette. L’animal tenait une trompette et un drapeau russe apparaissait derrière lui. Vous êtes étonnés? Il semble que tout devienne possible à l’occasion du Mondial 2018… et ce n’est que le début!