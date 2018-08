Aux portes de la mort: une évasion incroyable d’un incendie en forêt

Après avoir passé quelques jours tranquilles dans un parc national, un père et son fils ont remarqué un matin le départ d'un incendie et ont pris la fuite face aux flammes. L'unique possibilité d'évasion passait par le feu, leur voiture a failli exploser et un arbre immense est tombé brutalement en travers de la route. Heureusement, leur courage leur a sauvé la vie! Ils ont abandonné leur voiture et se sont échappés par bateau à l'aide des employés du parc.