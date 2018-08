L’étudiant géorgien Vako Marchelashvili a établi un nouveau record du monde en résolvant six Rubik's cubes sous l’eau et en apnée, annonce le Guinness des records.

Le Guinness des records a déjà récompensé un tas de techniques résolvant ce casse-tête et voilà que vient d'être battu un nouveau record! Le sang-froid et l'intelligence de Vako Marchelashvili lui ont permis de résoudre six Rubik's cubes en une minute et quarante-quatre secondes, en apnée sous l'eau, pour établir un nouveau record mondial. L'étudiant géorgien a révélé sa clé du succès: six mois de pratique quotidienne.