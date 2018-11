Comment les orques balayent-ils les phoques hors des glaces?

Souvent appelé la baleine tueuse, l'orque est le plus grand de tous les dauphins et peut mesurer plus de 10 mètres de long et doit ainsi beaucoup se nourrir. Dans l'eau il est presque impossible d'échapper aux orques, mais il arrive qu'ils ne puissent pas atteindre leur proie facilement, notamment lorsque celle-ci est sur la glace. Mais cela ne signifie pas que les phoques soient en sécurité, les tueurs sanguinaires savent comment les attraper.