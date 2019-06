Serpent-roi désorienté peut commencer à… s’auto-dévorer

Les serpents-rois se nourrissent entre autres d’autres serpents. Parfois, ils peuvent être désorientés… au point de se prendre pour un autre serpent et donc se mettre à… s’auto-dévorer. Ce qui semble être le cas de ce serpent.

De la belle, de la bonne besogne pour ce serpent-roi tacheté, visiblement affamé. Et à vouloir aller trop vite en besogne dans sa chasse aux serpents, il a fini par se mordre la queue… Euh, non, attendez, mais qu’est-ce qu’il fait?! Il est en train de s’auto-dévorer! Et le voici à mi-parcours…

Les serpents-rois sont inoffensifs pour l’homme. Mais comme vous pouvez le constater, ils sont friands d’autres reptiles (et de petits vertébrés). Bon, comment démêler cet écheveau? Quel casse-tête? Mais non, il vous suffit de prendre un peu de désinfectant pour les mains (ils détestent l’alcool) et hop, voilà, le tour est joué, il s’est régurgité!

Grâce à l’enclos et aux conditions dans lesquels il vit (un endroit où il peut se cacher, le tout à bonne température et approvisionné en nourriture et en eau en quantité suffisante) ce serpent-roi tacheté se porte à nouveau comme un charme.