En allant dans des pays tropicaux, gardez vos sacs et vos bijoux au plus près de vous! Vos effets personnels peuvent facilement servir de jouets aux singes.

Le couple qui a filmé cette vidéo a été victime de la filouterie des petits résidents de la forêt tropicale de Bali. Alors qu’une jeune femme espérait faire de belles photos avec un singe, ce dernier s’est emparé de ses lunettes de soleil et s’est mis à jouer avec. Le singe léchait et rognait son trophée et le frappait au sol. À cause de l’insaisissable primate, les lunettes n’ont pas pu revenir à leur propriétaire.