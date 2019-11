Même après des années de séparation, cet ours a reconnu son ancien gardien et a commencé à jouer avec lui comme lorsqu’il était ourson, malgré le fait qu’il pèse maintenant près de 200 kg.

Sur cette vidéo filmée au Orphaned Wildlife Center (États-Unis), il est possible de voir les retrouvailles entre un ours et son ancien gardien après des années de séparation. Le plantigrade vivait dans ce centre alors qu’il était ourson et Jonathan était son gardien. Plein de joie, l’ours joue avec lui comme quand il était petit, lui laissant lui faire des chatouilles sur le ventre et montrant qu’il a totalement confiance en Jonathan.