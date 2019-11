N’écoutez pas ça avant de dormir! Ils captent un son effrayant dans une forêt au Canada

Gino Meekest était en train de chasser avec sa femme et son petit-fils quand ils ont entendu un bruit étrange qui venait de derrière les arbres et ne ressemblait à aucun son animal. Puis le rugissement épouvantable s’est répété et l’homme a décidé de l’enregistrer.

Chasseur expérimenté, Gino a confié dans une interview à Vice ne pas savoir qui pouvait bien pousser un tel cri: «J’ai entendu différents animaux dans la nature, mais jamais rien de pareil. Et j’ai grandi en chassant avec mon grand-père». Comme la fréquence du son augmentait, la famille a décidé se diriger vers sa voiture.

Les internautes n’ont pas tardé à réagir, supposant que le cri pouvait être celui de Bigfoot («grand pieds»), créature légendaire qui habiterait au Canada.

Pourtant, Jolanta Kowalski, la représentante du ministère des Richesses naturelles, a écrit que d’après les biologistes, cela pourrait être un mammifère, par exemple un loup, mais «vu la distance, on ne peut rien affirmer».

En tout cas, cette rencontre n’a pas impressionné que ceux qui étaient présents: la vidéo a été regardée plus de 200.000 fois, bien qu’elle soit déconseillée aux personnes sensibles.