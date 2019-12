Vacances pour deux: un couple de lions de mer géants se détend sur un voilier

Une scène vraiment inhabituelle a attiré l'attention de plusieurs personnes, dont Josh Phillips, footballeur professionnel qui était sorti en bateau avec un ami et qui a filmé les deux mammifères.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joshua Phillips (@fishingjosh) 17 Дек 2019 в 4:28 PST

«On s’est approchés de plus en plus près et on a réalisé qu’il y avait deux énormes animaux à bord», a-t-il confié à The Olympian.

Le voilier, qui semble être trop petit pour le couple, a presque à moitié coulé sous le poids des créatures marines, mais cela ne semble pas du tout les déranger: ils passent un bon moment.