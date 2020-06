Ce Russe est poursuivi par un ours... pour une glace

Que faire si un ours vous poursuit? Donnez-lui une glace! Au moins, dans ce cas-là, cela a aidé. L’ourson qui courait après l’auteur de la vidéo a mangé la glace comme un chien de compagnie et s’est apaisé.

L’ourson s’appelle Tom, il a un an et demi et il travaille au cirque. «Il est très gentil et n’est pas dangereux», a précisé l’auteur de la vidéo.

La vidéo a été filmée en Russie le 18 juin 2020 et a été vue plus de 30.000 fois. «C’est seulement en Russie qu’ils ont des ours comme animaux de compagnie», a écrit un internaute en commentaire. «La glace améliore tout», a plaisanté un autre.