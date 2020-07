«Une drôle de personnalité»: un goldendoodle ne lâche rien pour attirer l’attention

Presque aussi grande que le frère du propriétaire installé sur le lit, ce goldendoodle cherche à attirer son attention en posant une patte sur son bras. Et à chaque fois que le jeune homme l’enlève, elle répète son geste, inlassablement. Au bout de la troisième tentative infructueuse, elle marque une courte pause, puis change de patte, et recommence.

Le goldendoodle s’appelle Dolly. Elle a «une drôle de personnalité et reçoit beaucoup d’affection de notre famille et de nos amis», écrit en commentaire l’auteur de la vidéo qui a été publiée par la chaîne ViralHog et visionnée plus de 30.000 fois.