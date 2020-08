Toute une famille de petits canards se lie d’amitié avec un chien

D’après son maître, Rocky aime voir cette famille de canards et cherche à les rencontrer le plus possible. Les canetons semblent ne rien avoir contre cette attention et ne manifestent aucune peur.

Cette vidéo a été filmée le 10 août par le propriétaire du chien, qui vit aux États-Unis, et a déjà été vue plus de 50.000 fois. Certains internautes se montrent toutefois sceptiques en affirmant que les canards, habitués à être nourris par les hommes, cherchent seulement du pain.