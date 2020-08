Vice versa: voici le chien qui a peur des petits chats

Le chien montre un vif intérêt envers les petits chats, les reniflant, mais change de conduite dès qu’ils se dirigent vers lui. Même si les petits félins ne tiennent pas très bien debout, le terrier saute en arrière à chacune de leur tentative de s’approcher de lui et manifeste une véritable peur.

Le chien, qui a un an et demi, a été adopté par la famille en mai 2020 et il «aime tout le monde, surtout les autres animaux». Les chatons quant à eux ont été trouvés abandonnés derrière un immeuble ces derniers jours. «Oubliez le repos! Ils sont déterminés à s’amuser», écrit l’auteur de la vidéo mise en ligne par la chaîne ViralHog.