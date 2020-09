Un ours sonne à la porte d’une maison en Californie et rend la propriétaire nerveuse

Il était 22 heures et la propriétaire d’une maison à Truckee, en Californie, travaillait toujours lorsqu’elle a entendu la sonnette. Elle a été un peu inquiète comme elle habite dans un quartier calme et ne s’attendait pas à de la visite.



Lorsque la sonnette a retenti une deuxième fois, la femme et son mari sont descendus pour regarder la camera de sécurité et, à leur grande surprise, ils ont découvert que c’était un ours et ont beaucoup ri.