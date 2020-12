Sauvetage d’un chevreuil d’un lac gelé

Ce chevreuil s'est retrouvé dans une situation sans issue: au milieu d’un lac gelé particulièrement glissant, sans pouvoir avancer vers la berge. Chaque fois qu’il tentait de se relever, ses pattes dérapaient et l’animal retombait.

C’est alors que deux amis, John Moss et Gil Lancour, ont décidé d’aider le pauvre cervidé. En essayant de calmer l’animal, un des hommes a posé ses mains dessus et découvert qu’il pouvait facilement le faire glisser sur la surface du lac. Le chevreuil semble avoir apprécié cette façon de se déplacer et a l’air de profiter de son «voyage».

La séquence a été filmée le 22 décembre aux États-Unis et vue plus de 25.000 fois sur la chaîne ViralHog. «Cette vidéo fait chaud au cœur», se réjouit l'un des commentateurs.