L’ange gardien de ce petit enfant est… un chat

À Bucaramanga, en Colombie, un petit garçon d’un an et demi a mis la main sur la balustrade de son balcon, sans doute plus par curiosité que pour chercher à l’escalader. Mais qu’importe car le chat de la maison veillait au grain!



Le félin, rapide, a donné un coup de patte sur la main du bambin afin qu’il n’aille pas plus loin. Vue plus de 88 millions de fois, la vidéo, filmée par l’un des parents, a fait fondre le cœur des internautes.