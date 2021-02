Un crocodile dévore deux requins capturés par des pêcheurs sur une plage australienne

Yvonne et Tony Palmer pêchaient sur une plage du Queensland en Australie. Ils ont attrapé deux petits requins mais ce n’était pas leur plus grande surprise. Alors qu’ils essayaient de les remettre à l’eau un énorme crocodile est sorti de l’océan et a avalé leur prise. Ils n’ont rien pu faire d’autre que de filmer la scène.



«C'est le plus gros crocodile que j'ai jamais vu», a écrit l'auteur de la vidéo. Le reptile ne semblait pas déranger les touristes, il a simplement mangé les requins en deux bouchées et a disparu. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.