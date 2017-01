Donald Trump devient président des États-Unis

Entouré des élus du Congrès, des juges de la Cour suprême, de diplomates et du public, Donald John Trump prononce son discours d'investiture en plein air au Capitol, le bâtiment qui abrite le Congrès. Les anciens présidents Barack Obama, Jimmy Carter, George W. Bush et Bill Clinton, ainsi qu'Hillary Clinton, ex-rivale démocrate du futur président, sont également présents à la cérémonie.

Sean Spicer, porte-parole de Trump, a auparavant déclaré que la présentation du futur président serait très personnelle et refléterait sa vision du pays.

Près d'un million de personnes se sont rassemblées au centre de Washington pour assister à la cérémonie.

D'après la tradition, Donald Trump et son vice-président Mike Pence participeront au Défilé d'investiture et assisteront à un déjeuner du Congrès au Capitole.

