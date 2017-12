«J’ai été à un mariage et je me suis cassé la gueule» (vidéo)

La vidéo montrant un invité à un mariage qui tombe la tête la première lors du sermon du prêtre gagne en popularité sur YouTube.

Cette vidéo intitulée «J'ai été à un mariage et je me suis cassé la gueule» a déjà été regardée plus de 816.000 fois.

La «victime» a confié aux internautes comment cet incident s'était passé.

«Le prêtre a dit qu'il prononcerait un sermon "rapide" de 20 minutes qui a duré plus de 40 minutes. J'avais pris un petit déjeuner horrible et je n'avais presque pas dormi. J'ai serré mes genoux et un peu plus tard je me suis réveillé par terre», a-t-il écrit.

Après sa chute, les autres invités se sont exclamés: «Oh no!».

L'auteur de cette vidéo a précisé qu'il avait été gravement blessé, s'étant cassé le nez et déformé la mâchoire.

Tandis que de nombreux internautes se sont inquiétés de l'état de santé du jeune homme, d'autres se sont interrogés sur la réaction de la fiancée.

«Est-ce que la fiancée t'a déjà tué pour avoir gâché sa journée?», a demandé l'utilisateur tywkeene.

Les autres internautes ont fait remarquer que l'expression du visage de la fiancée a changé aussitôt qu'elle a vu la chute de son invité.