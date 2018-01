Joie sans limites: un fan de foot US heurte une colonne et continue la fête (vidéo)

Un amateur de l'équipe de football américain Philadelphia Eagles a fait hurler de rire les passagers du métro de Philadelphie. Envahi par la joie suite à la victoire écrasante de son équipe préférée, il s'est mis à courir après un train et a heurté une colonne sur le quai. La vidéo montrant cet incident, publiée sur Youtube, a été regardée plus de 500.000 fois.

Selon le site d'actualité local The Inquirer, l'homme, identifié comme étant Jigar Desai et âgé de 42 ans, a été très ému après le match entre les Minnesota Vikings et les Philadelphia Eagles, qui a eu lieu dimanche et a été remporté par l'équipe philadelphienne sur le score écrasant de 38 à 7. Heureusement, il n'a pas été blessé.

«Oui, j'ai heurté une colonne, mais la passion est toujours là. Cela reflète la passion de la ville entière. Nous sommes de bons supporters», a déclaré le protagoniste de la vidéo.

Le chef de la police des transports locale, Tom Nestel, a confirmé que M.Desai se sentait bien.

«Il s'est levé, a échangé un high-five avec ses amis et a pris le train suivant», a raconté le policier.

Le journaliste de Yahoo Sports, Jeff Passan, a publié une vidéo montrant cet incident en Slow Motion.

«Un supporter des Eagles heurtant une colonne: brillant. Un supporter des Eagles heurtant une colonne en super slo-mo: encore plus brillant», a-t-il écrit.

Eagles fan running into pole: glorious.



Eagles fan running into pole in super slo-mo: gloriouser. pic.twitter.com/xwMYmyjrHq — Jeff Passan (@JeffPassan) 22 января 2018 г.

