Entrepreneurs français sur la Russie: «Tout est aménagé pour la prochaine Coupe du Monde»

Les fans de foot étrangers arrivant en Russie pour la Coupe du Monde 2018 verront des villes complètement modernes, des gens sympas et prêts à aider et se sentiront en sécurité, ont déclaré à Sputnik les représentants de deux startups françaises qui ont récemment participé au forum Startup Village à Moscou.

«J’ai découvert Moscou complètement moderne, hyper propre, sans grèves, ou tout fonctionne bien du premier coup […]. Tout est refait neuf, les immeubles sont superbes. La ville attend les touristes, je pense», a notamment déclaré Patricia Nedel, fondatrice et présidente de la startup française de vente de matériel scientifique d’occasion Rent2Search.

Selon Mme Nedel, Moscou est une ville avec un grand nombre de parcs et l’ambiance y est très accueillante.

«J’ai passé une soirée avec des expatriés français. Ils sont tous ravis de rester, les enfants s’intègrent bien», a-t-elle avoué.

Priée de préciser ce qui l’a surtout impressionnée, Mme Nedel a évoqué le «niveau culturel extraordinaire» des Russes, la sécurité et la bienveillance des gens qui sont toujours prêts à aider les étrangers.

«On se sent en confiance. J’ai envie de dire que je me sens en confiance, en sécurité en Russie […]. Les gens sont sympas. Quand j’étais perdue dans le métro, des gens sont venus m’aider. Dans la rue, je cherchais sur ma carte, je ne comprenais pas où j’étais – les gens viennent carrément à vous pour vous», a noté Mme Nedel.

Le seul petit problème qui peut attendre les visiteurs ne parlant pas russe est l’écriture cyrillique, à son avis. Mais les autorités ont pris des mesures pour le régler.

Et de préciser: «J’ai vu qu’il y a des panneaux dans le métro, ils traduisent, il y a deux écritures. Dans les restos, vous avez des menus anglais. On peut se débrouiller».

En plus, il y a des personnes qui parlent français à Moscou, mais surtout à Saint-Pétersbourg, une autre ville-hôte du Mondial, affirme la Française.

La Coupe du Monde, dont la cérémonie d’ouverture aura lieu à Moscou le 14 juin, est «une merveilleuse manière de découvrir la Russie, puisque les matchs sont un peu partout en Russie», a-t-elle estimé.

Catherine Peyrot, directrice des ventes Europe de la société A2IA (Artificial Intelligence and Image Analysis), est du même avis. Cette Française d’origine russe qui a habité à Moscou et a travaillé en Russie, ce pays qu’elle dit beaucoup aimer, a constaté des changements positifs, surtout dans l’infrastructure.

La Russie «a beaucoup changé en 15 ans […]. La ville de Moscou s’est énormément modernisée. Il y a accès à de nombreux restaurants, c’est beaucoup plus moderne et on s’y sent plutôt très bien», a estimé Mme Peyrot.

Patricia Nedel, qui compte lancer une filiale de son entreprise en Russie, a appelé ses compatriotes à découvrir ce beau pays à la «culture extraordinaire».

«Je milite pour qu’on se découvre […]. On est deux peuples qui sont très proches, au final […]. Autant en profiter pour ne pas prendre part à la politique et avancer», a conclu Mme Nedel.

La Coupe du Monde 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes russes. Le match d'ouverture opposera jeudi la Russie à l'Arabie saoudite dans le stade Loujniki à Moscou.