La sécurité avant tout: les centres de détention dans les enceintes du Mondial 2018

Des salles spéciales où des agents de police seront déployés et des centres de détention pour les perturbateurs seront créés dans chaque stade afin de garantir la sécurité des supporters. Il est à noter que les délinquants seront placés séparément selon le sexe. Les centres de détention seront bien équipés et dotés de tout le nécessaire pour assurer la détention des personnes. Les conditions de détention seront contrôlées et il est annoncé que les locaux seront spacieux, aérés et meublés, a indiqué le service de presse du comité d'organisation de Russie-2018.

Par la suite, les fauteurs de troubles seront renvoyés vers organes du Ministère de l'intérieur qui leur infligeront une amende.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg.