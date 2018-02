Brochettes de silure «Entraîneur-chef» et autres plats insolites du Mondial 2018 en Russie

Les meilleurs chefs-cuisiniers de la ville russe de Vladimir, capitale culturelle du Mondial 2018, ont inventé des plats insolites consacrés au football pour les supporters qui assisteront l’été prochain aux matchs du Mondial en Russie, a déclaré à Sputnik Elena Pereskokova, présidente du comité pour le tourisme de la région de Vladimir.

© Sputnik. Elena Pereskokova (à gauche), présidente du comité pour le tourisme de la région de Vladimir

«Nous savons préparer des plats délicieux et nos chefs-cuisiniers sont les meilleurs de Russie. En 2017, ils ont pris la première place au concours national Chef à la Russe […]. Nos cafés et restaurants préparent des menus spéciaux pour la Coupe du monde», a indiqué Mme Pereskokova.

Parmi les plats spécialisés préparés dans les meilleures traditions de la cuisine russe, on trouve notamment des pelmenis (raviolis russes) à la viande d’élan baptisés «Banc de touche», des écrevisses fumées «Fan Zone» ou des brochettes de silure «Entraîneur-chef».

«Pendant la cuisson, les morceaux savoureux de la viande de silure tournent au-dessus des braises comme un entraîneur s’agite au bord du terrain de foot pendant un match», a expliqué la responsable.

© Sputnik. Menu footballistique spécial créé à Vladimir pour le Mondial 2018

Le menu footballistique comprend également une galantine de sanglier que les restaurateurs de la brasserie BlackwooD ont baptisé «Arbitre assistant». Il est «froid et impartial, silencieux et résistant», d’après ses créateurs.

La région de Vladimir est connue pour ses cerises très juteuses que les brasseurs locaux ont utilisé pour créer une boisson spéciale pour le Mondial.

© Sputnik. Ale à la cerise créée à Vladimir pour le Mondial 2018

«Nous avons fait une ale à la cerise à base de jus de cerise naturel, qui plaira sans doute aux amateurs. Elle a un goût très délicat et intéressant», a noté Mme Pereskokova.

Et que peut-on grignoter pour accompagner la bière? Les chips classiques faites de pommes de terre seraient trop banales. A Vladimir, les amateurs de foot trouveront une alternative purement russe.

«Nous avons des chips de sarrasin, de navet et de radis noir. Il y a également du popcorn de sarrasin […]. Les plats au sarrasin sont mentionnés dans les annales dès le 1er siècle de notre ère. C’est un produit russe ancien qui ne contient aucun additif nocif. Et, en plus, il est très bon pour la ligne», a-t-elle avoué.

© Sputnik. Menu footballistique spécial créé à Vladimir pour le Mondial 2018

Et enfin, un plat-surprise! Des pâtissiers de Souzdal, une ville touristique de 10.000 habitants située dans la région de Vladimir, ont créé une sorte de beignet ou de galette inspirée du conte populaire russe Kolobok, l’un des premiers que les parents russes racontent à leurs enfants

«Kolobok est un plat unique, un plat-surprise. Au sucre, au fromage blanc, aux pommes de terre, à la viande d’oie – impossible de deviner quel sera votre kolobok! Bref, nous invitons tout le monde à goûter. Personne ne repartira le ventre vide! Tout sera intéressant et délicieux», a conclu Elena Pereskokova.