La belle ambassadrice russe du Mondial surprend les journalistes en Argentine (images)

Le football est un sport qui réunit les peuples du monde entier, a déclaré à Sputnik Victoria Lopyreva, ambassadrice du Mondial 2018 et Miss Russie 2003, pendant une visite à Buenos Aires, en Argentine.

© Sputnik. Ana Delicado Palacios Victoria Lopyreva

«Nous sommes tous des fans de football et cela nous réunit […]. Nous sommes unis grâce à l’amour du football indépendamment de notre nationalité, de notre sexe ou de notre statut social», a indiqué cette présentatrice de télévision et mannequin, soulignant l’importance pour les fans d’assister aux matches de la Coupe du monde pour soutenir leurs équipes préférées.

© Sputnik. Alexey Kudenko Victoria Lopyreva

Depuis décembre 2017, Victoria Lopyreva a le statut d’ambassadrice du programme international «Zéro discrimination». Cette initiative défend l’idée que «tout supporter de foot doit avoir le droit d’aller au match sans aucun problème», a expliqué le mannequin.

© Sputnik. Maxim Bogodvid Victoria Lopyreva

Mme Lopyreva a effectué une visite en Argentine avant d’aller au Brésil. Selon elle, sa mission principale est «de laisser comprendre aux fans de football ce qui les attend en Russie».

© Sputnik. Grigori Sysoev Victoria Lopyreva

«Notre pays a tout fait pour les supporters du Mondial: le niveau de sécurité sera très élevé, l’infrastructure est prête pour cet événement important, mais l’essentiel ce sont les gens», a-t-elle noté.

© Sputnik. Alexandr Vilf Victoria Lopyreva

A Buenos Aires, le mannequin s’est rendue au stade Alberto J.Armando, communément surnommé la Bombonera («boîte à chocolat») et au club Atlético Boca Juniors où elle a assisté à une victoire de cette équipe contre le club Atlético Temperley. Elle a également rencontré le Président de l’Association de football d’Argentine Claudio Tapia et a rendu visite au centre scientifique et culturel russe de Buenos Aires, connu dans la capitale argentine comme la «Maison russe».

Pendant son voyage, qui la mènera également en Uruguay et au Soudan, Victoria Lopyreva voudrait transmettre le message que la Russie, ce n’est pas seulement Moscou ou Saint-Pétersbourg. Le mannequin est né à Rostov-sur-le-Don, une des onze villes qui accueilleront les matches du Mondial.

© Sputnik. Vladimir Trefilov Victoria Lopyreva

«Il importe pour moi d’être ouverte, de répondre à toutes les questions sur la Coupe du monde et sur mon pays, parce que je crois que le football et le sport sont en dehors de la politique», a expliqué Victoria Lopyreva.