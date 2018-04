Patron de Rostourisme: «Le voyage pour le Mondial 2018 sera sécurisé à 100%»

Près d’un million et demi de touristes et supporters étrangers sont attendus à la Coupe du monde de football 2018. Quel pourrait être l’impact de l’actuelle campagne antirusse sur l’afflux touristique en Russie lors de ce grand événement sportif? Sputnik s’est entretenu avec Oleg Safonov, directeur de l'Agence russe pour le tourisme (Rostourisme).

Une propagande agressive antirusse a souvent un effet contraire, de sorte que de plus en plus de personnes à l'étranger décident de se rendre en Russie pour tout voir de leurs propres yeux sur place, a déclaré à Sputnik lors du forum économique de Yalta le directeur de l'Agence fédérale russe pour le tourisme (Rostourisme), Oleg Safonov.

«Ainsi, on sait déjà que les touristes et supporters américains seront les plus nombreux parmi les étrangers qui viendront en Russie à l'occasion de la Coupe du monde de football», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il s'agissait en fait du plus important événement de 2018 en Russie.

«Nous espérons que près d'un million et demi de touristes et supporters étrangers viendront chez nous, pour le championnat. Nous invitons tout le monde et […] déclarons haut et fort que le voyage pour le Mondial 2018 sera sécurisé à 100%. La Russie saura garantir la sécurité lors de la Coupe du monde, il ne faut avoir peur de rien», a déclaré M. Safonov.

Et de rappeler qu'à l'occasion, l'obtention de visa est fortement facilitée pour les touristes en Russie.

«Après avoir acheté des billets, on pourra recevoir en ligne une carte Fan ID qui sera à la fois le visa et le laissez-passer. Le porteur de cette carte pourra notamment franchir la frontière et voyager tout à fait gratuitement tant à travers notre pays qu'à l'intérieur de ses villes», a détaillé le responsable.

Et de préciser que les porteurs de la carte Fan ID n'auraient pas à payer pour les transports en commun, dont le métro.

«Bref, ce voyage sera facile, confortable, intéressant et sécurisé», a souligné le chef de Rostourisme.

Interrogé sur les fameux films de la BBC concernant les «hooligans russes», il a estimé que la BBC ferait mieux de montrer «leurs propres hooligans anglais».

«Les unités spéciales de la Garde nationale russe (Rosgvardia), du ministère russe de l'Intérieur et d'autres structures sont très efficaces, et tout sera sécurisé, confortable et intéressant», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.

Du 14 juin au 15 juillet prochains, le monde entier va vivre à l'heure de la 21e Coupe du monde qui va se dérouler dans 11 villes de Russie.